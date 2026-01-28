Dnevni horoskop, Strijelac, 28. 01. 2026.

Ljubav: Ovaj dan donosi iznenadnu strast i uzbuđenje. Očekujte da ćete biti duboko povezani s nekim tko vas razumije.

Posao: Na poslovnom planu, vaša kreativnost i spremnost na nove ideje bit će prepoznate. Ipak, važno je zadržati fokus i disciplinu.

Zdravlje: Vaš entuzijazam bit će ključ za očuvanje energije. Pokušajte se baviti nečim što vas ispunjava i daje vam snagu.