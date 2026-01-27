Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 27. 01. 2026.
Ljubav: Potreba za slobodom osjeća se snažno. Emotivni odnosi traže više prostora i razumijevanja. Iskrenost donosi olakšanje.
Posao: Rutina postaje zamorna, ali donosi važne uvide. Razmišljanja o promjenama su prisutna. Novi smjer se polako oblikuje.
Zdravlje: Fizička energija je stabilna. Mentalni umor se povremeno javlja. Kratki odmori donose ravnotežu.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
KAŽE: 'NOTORNE LAŽI' /
Vučić progovorio je li imao ikakve veze s brutalnim ubojstvima na 'Sarajevskom safariju'
SADA SVE ZNATE /
Dan odluke na Euru: Gdje i kada pratiti ključne rukometne dvoboje?
BEZ FILTERA /
Bila na vrhu države, a onda na štakama: Iskreno od Obame do papirnatih gaća nakon operacije
'ŽENE KOJE MAŠU RUKAMA' /
Kosor kod Mojmire: 'Navukla sam se na narodnjake... Evo što je Tuđman rekao o ustaškoj pjesmi'
BEHIND THE SCENES /
Tko je gladan? Tko ne voli davati izjave? Iza kulisa europskog rukometnog prvenstva
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 27. 01. 2026.