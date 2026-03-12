Video koji je mnoge oduševio: Pogledajte kako Afrikanac pjeva pjesmu Jakova Jozinovića

Glazba je univerzalni jezik koji povezuje ljude bez obzira na kontinent, kulturu ili jezik. Upravo to potvrđuje i najnoviji video koji je objavila humanitarna udruga Putokaz za Afriku.

U videu njihov kolega Rene, iz Afrike, izvodi pjesmu „Ja volim“ hrvatskog pjevača Jakova Jozinovića. Iako ne govori hrvatski jezik, René je pjesmu otpjevao s nevjerojatnom preciznošću, emocijom i poštovanjem prema originalu. Njegova interpretacija pokazuje koliko snažna može biti ljubav prema glazbi – čak i kada riječi nisu dio svakodnevnog jezika.

Pjesma „Ja volim“, koju izvodi Jakov Jozinović, već je osvojila publiku svojom toplinom i pozitivnom energijom, a René joj je dao jednu posebnu dimenziju – onu koja dolazi iz srca i iz daljine. Upravo takvi trenuci pokazuju kako umjetnost može povezati ljude i kulture na najljepši mogući način.

Udruga Putokaz za Afriku kroz svoj rad nastoji graditi mostove između ljudi, pomagati zajednicama u Africi te poticati solidarnost, razumijevanje i humanost. Osim humanitarnog rada, često dijele i inspirativne priče koje pokazuju kako male geste i iskrene emocije mogu povezati svjetove.

Reneova izvedba pjesme „Ja volim“ upravo je jedna od takvih priča – jednostavna, iskrena i podsjetnik da glazba doista ne poznaje granice.

