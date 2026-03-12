FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GLAZBA BEZ GRANICA /

Video koji je mnoge oduševio: Pogledajte kako Afrikanac pjeva pjesmu Jakova Jozinovića

Video koji je mnoge oduševio: Pogledajte kako Afrikanac pjeva pjesmu Jakova Jozinovića
×
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Iako ne govori hrvatski, René je s puno emocija otpjevao pjesmu Jakova Jozinovića

12.3.2026.
15:18
Hot.hr
Neva Zganec/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Glazba je univerzalni jezik koji povezuje ljude bez obzira na kontinent, kulturu ili jezik. Upravo to potvrđuje i najnoviji video koji je objavila humanitarna udruga Putokaz za Afriku.

U videu njihov kolega Rene, iz Afrike, izvodi pjesmu „Ja volim“ hrvatskog pjevača Jakova Jozinovića. Iako ne govori hrvatski jezik, René je pjesmu otpjevao s nevjerojatnom preciznošću, emocijom i poštovanjem prema originalu. Njegova interpretacija pokazuje koliko snažna može biti ljubav prema glazbi – čak i kada riječi nisu dio svakodnevnog jezika.

Pjesma „Ja volim“, koju izvodi Jakov Jozinović, već je osvojila publiku svojom toplinom i pozitivnom energijom, a René joj je dao jednu posebnu dimenziju – onu koja dolazi iz srca i iz daljine. Upravo takvi trenuci pokazuju kako umjetnost može povezati ljude i kulture na najljepši mogući način.

Udruga Putokaz za Afriku kroz svoj rad nastoji graditi mostove između ljudi, pomagati zajednicama u Africi te poticati solidarnost, razumijevanje i humanost. Osim humanitarnog rada, često dijele i inspirativne priče koje pokazuju kako male geste i iskrene emocije mogu povezati svjetove.

Reneova izvedba pjesme „Ja volim“ upravo je jedna od takvih priča – jednostavna, iskrena i podsjetnik da glazba doista ne poznaje granice.

POGLEDAJTE VIDEO:Što je sve morao popiti Zagrepčanin koji je napuhao 4,14 promila? Izračunali smo

Jakov JozinovićPjevačAfrikanac
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx