Dnevni horoskop, Ribe, 26. 01. 2026.

Ljubav: Osjećaji su duboki i promjenjivi. Intuicija vodi kroz emotivne situacije. Povezanost se osjeća na suptilnoj razini.

Posao: Kreativnost dolazi do izražaja. Granice između obaveze i mašte postaju tanje. Inspiracija se pronalazi u tišini.

Zdravlje: Osjetljivost je naglašena. Tijelo reagira na vanjske utjecaje. Mir i povlačenje donose obnovu.