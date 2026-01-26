Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 26. 01. 2026.
Ljubav: Osjećaji su duboki i promjenjivi. Intuicija vodi kroz emotivne situacije. Povezanost se osjeća na suptilnoj razini.
Posao: Kreativnost dolazi do izražaja. Granice između obaveze i mašte postaju tanje. Inspiracija se pronalazi u tišini.
Zdravlje: Osjetljivost je naglašena. Tijelo reagira na vanjske utjecaje. Mir i povlačenje donose obnovu.
