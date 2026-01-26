Dnevni horoskop, Lav, 26. 01. 2026.

Ljubav: Pažnja i priznanje imaju važnu ulogu. Emocije se izražavaju otvorenije nego inače. Odnosi dobivaju na toplini.

Posao: Ističe se kreativnost i želja za dokazivanjem. Uočava se prilika za isticanje vlastitih sposobnosti. Autoritet dolazi prirodno.

Zdravlje: Vitalnost je pojačana. Energija se troši brzo, ali se i brzo obnavlja. Važna je ravnoteža između aktivnosti i odmora.