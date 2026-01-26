Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 26. 01. 2026.
Ljubav: Pažnja i priznanje imaju važnu ulogu. Emocije se izražavaju otvorenije nego inače. Odnosi dobivaju na toplini.
Posao: Ističe se kreativnost i želja za dokazivanjem. Uočava se prilika za isticanje vlastitih sposobnosti. Autoritet dolazi prirodno.
Zdravlje: Vitalnost je pojačana. Energija se troši brzo, ali se i brzo obnavlja. Važna je ravnoteža između aktivnosti i odmora.
