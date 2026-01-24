Dnevni horoskop, Djevica, 24. i 25. 01. 2026.

Ljubav: Analiza emocija donosi jasnoću. Odnosi se sagledavaju realnije. Male nesigurnosti izlaze na površinu. Red se traži i u osjećajima.

Posao: Vikend donosi odmak od detalja. Misli se spontano slažu u smislenu cjelinu. Priprema za nadolazeće obveze odvija se tiho.

Zdravlje: Osjetljivost probavnog sustava može biti izraženija. Potreba za umjerenošću raste. Tijelo reagira na stresne misli.

Snovi i vizije: Snovi su precizni i jasni. Ponavljaju se simboli reda i prostora. Podsvijest traži kontrolu.