FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 24. i 25. 01. 2026.

Dnevni horoskop, Djevica, 24. i 25. 01. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Analiza emocija donosi jasnoću. Odnosi se sagledavaju realnije. Male nesigurnosti izlaze na površinu. Red se traži i u osjećajima.

Posao: Vikend donosi odmak od detalja. Misli se spontano slažu u smislenu cjelinu. Priprema za nadolazeće obveze odvija se tiho.

Zdravlje: Osjetljivost probavnog sustava može biti izraženija. Potreba za umjerenošću raste. Tijelo reagira na stresne misli.

Snovi i vizije: Snovi su precizni i jasni. Ponavljaju se simboli reda i prostora. Podsvijest traži kontrolu.

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 24. i 25. 01. 2026.