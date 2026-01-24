Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 24. i 25. 01. 2026.
Ljubav: Analiza emocija donosi jasnoću. Odnosi se sagledavaju realnije. Male nesigurnosti izlaze na površinu. Red se traži i u osjećajima.
Posao: Vikend donosi odmak od detalja. Misli se spontano slažu u smislenu cjelinu. Priprema za nadolazeće obveze odvija se tiho.
Zdravlje: Osjetljivost probavnog sustava može biti izraženija. Potreba za umjerenošću raste. Tijelo reagira na stresne misli.
Snovi i vizije: Snovi su precizni i jasni. Ponavljaju se simboli reda i prostora. Podsvijest traži kontrolu.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NIJE DIO PRIČE /
Projekt u kojem je sudjelovao proslavljeni Vatreni kasni s plaćama: 'Bespotrebno ga razapinjete'
JURE PREMA TITULI /
Inter gubio pa razbio protivnika i pobjegao na šest bodova razlike
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 24. i 25. 01. 2026.