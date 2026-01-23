Dnevni horoskop, Vodenjak, 23. 01. 2026.

Ljubav: Vaši osjećaji bit će na testu, no danas će biti prilika za iskren razgovor. Moguće je da ćete se osjećati povezano s partnerom na dubljoj razini.

Posao: Poslovne prilike bit će povoljne, ali će zahtijevati i određene kompromise. S uravnoteženim pristupom, uspjeh je na dohvat ruke.

Zdravlje: Bit ćete skloni prekomjernom stresu, pa je važno posvetiti se opuštanju. Osluškujte svoje tijelo i ne zanemarujte njegove potrebe.