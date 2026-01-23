Dnevni horoskop, Strijelac, 23. 01. 2026.

Ljubav: Dan donosi mogućnost da poboljšate odnos s partnerom. Djelovat ćete stabilno i sigurno, čime ćete dobiti veću emocionalnu povezanost.

Posao: Poslovne obveze će zahtijevati dodatni angažman, ali rezultati neće izostati. Biti ćete nagrađeni za vašu predanost.

Zdravlje: Važno je pridavati pažnju zdravlju, posebno tijekom fizičkih aktivnosti. Prekomjerni napori mogu donijeti umor, pa se potrudite uravnotežiti dinamiku.