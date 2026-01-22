Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 22. 01. 2026.
Ljubav: Na ljubavnom planu dolazi mirno razdoblje, ali i prilika da se ponovno povežete s partnerom na dubljoj razini.
Posao: Očekujte rezultate dugogodišnjeg truda. Poslovni projekti će se početi ostvarivati, donoseći vam priznanje.
Zdravlje: Vaš imunitet bit će stabilan, ali nije loše povremeno se opustiti i posvetiti se meditaciji.
