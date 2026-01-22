Dnevni horoskop, Škorpion, 22. 01. 2026.

Ljubav: Intimnost će danas biti važna tema. Mogući su trenuci nesigurnosti, no povjerenje će vam pomoći da ih prevladate.

Posao: U poslovnim odnosima dolazi period plodonosnih pregovora. Vaša sposobnost da uvjerite druge bit će ključna.

Zdravlje: Osjetljivost na promjene vremena može donijeti glavobolje. Ostanite hidratizirani i odmorite se.