Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 21. 01. 2026.

Dnevni horoskop, Škorpion, 21. 01. 2026.
Foto:

Ljubav: Intenzivne emocije izlaze na površinu. Odnosi prolaze kroz transformaciju. Istina postaje važnija od iluzije. Duboka povezanost se učvršćuje.

Posao: Fokus je na kontroli i strategiji. Financijske odluke donose dugoročnu sigurnost. Snaga se crpi iz unutarnje jasnoće. Autoritet se potvrđuje.

Zdravlje: Emocionalna napetost se postupno oslobađa. Tijelo reagira na unutarnje promjene. Proces iscjeljenja je u tijeku.

