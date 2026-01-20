Dnevni horoskop, Škorpion, 20. 01. 2026.

Ljubav: Emocije su duboke i intenzivne. Neke istine izlaze na vidjelo bez velikih riječi. Odnosi se doživljavaju snažno i bez površnosti. Intimnost dobiva novu dimenziju.

Posao: Fokus je usmjeren na dugoročne ciljeve. U pozadini se odvijaju važne promjene. Intuicija pomaže u donošenju odluka. Diskrecija donosi prednost.

Zdravlje: Psihička snaga je naglašena. Tijelo reagira na unutarnje stanje. Potreba za regeneracijom je prisutna. Duboki odmor donosi obnovu.