Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 20. 01. 2026.
Ljubav: Emocije izlaze na površinu bez najave. Prisjećanja iz prošlosti mogu izazvati nježnost, ali i tihu melankoliju. Potreba za bliskošću je izražena. Osjećaj sigurnosti ima presudnu ulogu.
Posao: Radna atmosfera potiče introspekciju. Odluke se donose oprezno i promišljeno. Postoji osjećaj da se nešto važno priprema u pozadini. Strpljenje donosi rezultate.
Zdravlje: Osjetljivost je pojačana. Tijelo reagira na emocionalna stanja. Potreba za odmorom je naglašena. Mirno okruženje ima iscjeljujući učinak.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NEVJEROJATNI ZAKONI /
Bolsonaro će ranije iz zatvora, ali samo ako se prihvati knjige: Evo u čemu je kvaka
'MULJA I LAŽE' /
Nastavlja se prepucavanje u Vukovaru. Pavliček: 'Penavi je bolje da se skrije u mišju rupu'
ONI SU NOMINIRANI /
Jedna voditeljica, tri glumice i sjajni 'Dosje Jarak': RTL-ovci se bore za 'Večernjakovu ružu'
ZIMSKA OLUJA U AMERICI /
Kaos zbog snijega na cesti: U stravičnom lančanom sudaru sudjelovalo 100 vozila, pojavile se snimke
PREGLED DANA /
Hrvatska prošla u drugi krug, a dobili smo i rješenje dvije uzbudljive skupine
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 20. 01. 2026.