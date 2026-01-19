Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 19. 01. 2026.
Ljubav: Teme vezane za prošlost mogu ponovo izaći na površinu. Budite otvoreni za razgovor koji će pomoći da se zatvore stari ciklusi.
Posao: Novi poslovni izazovi bit će na horizontu. Prilike se otvaraju, ali morate odlučiti hoćete li se usuditi preuzeti rizik.
Zdravlje: Vaša energija je stabilna, ali napetost u leđima može se pojaviti zbog previše stresa. Opustite se kroz vježbe istezanja.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
ŠOK ZA NAVIJAČE /
Skandal u Švedskoj! Organizatori rukometnog Eura zabranili popularnu pjesmu Thompsona u Malmöu
PRILIKA ZA BOLJI ODNOS /
Često se svađate? Stručnjaci za veze otkrivaju pet zakona konstruktivne rasprave
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 19. 01. 2026.