Dnevni horoskop, Strijelac, 19. 01. 2026.

Ljubav: Teme vezane za prošlost mogu ponovo izaći na površinu. Budite otvoreni za razgovor koji će pomoći da se zatvore stari ciklusi.

Posao: Novi poslovni izazovi bit će na horizontu. Prilike se otvaraju, ali morate odlučiti hoćete li se usuditi preuzeti rizik.

Zdravlje: Vaša energija je stabilna, ali napetost u leđima može se pojaviti zbog previše stresa. Opustite se kroz vježbe istezanja.