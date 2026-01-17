Dnevni horoskop, Jarac, 17. i 18. 01. 2026.

Ljubav: Emocije se izražavaju suzdržano, ali iskreno. Osjećaj odgovornosti u odnosima je naglašen. Stabilnost donosi sigurnost. Povjerenje jača.

Posao: Razmišljanja o dugoročnim ciljevima dominiraju. Vikend donosi potrebu za strateškim planiranjem. Neki tereti se svjesno otpuštaju. Fokus je na budućnosti.

Zdravlje: Tijelo traži odmor od pritisaka. Napetosti se povlače postupno. Osjeća se potreba za regeneracijom. Stabilnost se vraća.

Snovi i vizije: Snovi su ozbiljni i strukturirani. Vizije se odnose na postignuća. Podsvijest potvrđuje ispravnost smjera. Poruke su jasne.