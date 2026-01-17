Dnevni horoskop, Lav, 17. i 18. 01. 2026.

Ljubav: Potreba za pažnjom zamjenjuje se potrebom za iskrenošću. Emocionalni odnosi dobivaju dublju dimenziju. Ponos se povlači pred autentičnim osjećajima. Toplina se dijeli spontano.

Posao: Unutarnja preispitivanja vezana uz ambicije postaju izraženija. Razmišljanja o vlastitoj ulozi dolaze u prvi plan. Vikend donosi mentalni odmak od vanjskih očekivanja. Fokus se prebacuje na smisao.

Zdravlje: Energija oscilira, ali se brzo vraća. Tijelo traži ravnotežu između aktivnosti i odmora. Osjeća se potreba za rasterećenjem. Vitalnost se postupno obnavlja.

Snovi i vizije: Snovi nose snažne slike uspjeha i priznanja. Vizije su povezane s osobnim ispunjenjem. Podsvijest potiče samopouzdanje. Poruke su jasne i motivirajuće.