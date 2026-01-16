Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 16. 01. 2026.
Ljubav: Analiza emocija donosi jasnoću. Odnosi se promatraju realno, bez idealiziranja. Sitni znakovi pažnje imaju veliku vrijednost. Povjerenje se gradi kroz dosljednost.
Posao: Detalji dolaze u prvi plan. Organizacija donosi osjećaj kontrole. Rad se odvija mirno i precizno. Postavlja se čvrsta osnova za naredni period.
Zdravlje: Tijelo traži ravnotežu između obveza i odmora. Napetost se smanjuje kroz rutinu. Fokus je na prevenciji.
