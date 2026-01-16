Dnevni horoskop, Rak, 16. 01. 2026.

Ljubav: Emocionalna osjetljivost je naglašena, ali se ne doživljava kao slabost. Povezanost s drugima produbljuje se na suptilan način. Prošlost se promatra s više razumijevanja. Sigurnost dolazi iznutra.

Posao: Radne obveze zahtijevaju veću koncentraciju. Osjeća se potreba za zaštitom vlastitih granica. Intuicija pomaže u donošenju odluka. Stabilnost se polako gradi.

Zdravlje: Promjene raspoloženja utječu na energiju. Potreban je miran ritam. Intuitivno se prepoznaje što tijelu odgovara.