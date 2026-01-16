Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 16. 01. 2026.
Ljubav: Emocije se doživljavaju intenzivnije nego inače, ali se drže pod kontrolom. Prisutan je osjećaj unutarnje jasnoće oko jedne važne osobe. Prošle dileme gube snagu i ostaju iza vas. Mir donosi sigurnost u vlastite odluke.
Posao: Radna atmosfera postaje ozbiljnija i zahtijeva fokus. Prepoznaje se vrijednost onoga što je dugo bilo zanemareno. Financijska pitanja dolaze u prvi plan. Osjeća se pomak prema stabilnijoj poziciji.
Zdravlje: Tijelo reagira pozitivno na unutarnju ravnotežu. Energija se postupno vraća. Naglašena je potreba za mentalnim mirom.
