Dnevni horoskop, Bik, 15. 01. 2026.
Ljubav: Odnosi prolaze kroz fazu preispitivanja. Jasnije se uočava tko donosi mir, a tko nemir. Emocionalna sigurnost dobiva prednost. Stare priče gube važnost.
Posao: Financijska pitanja dolaze u prvi plan. Donose se odluke koje dugoročno mijenjaju pristup radu. Osjećaj vlastite vrijednosti jača. Stabilnost se gradi strpljivo.
Zdravlje: Tijelo traži sporiji ritam. Umor se povlači uz pravilno usklađivanje obaveza. Unutarnji mir pozitivno djeluje na fizičko stanje. Osjetila su pojačana.
