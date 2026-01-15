FREEMAIL
Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 15. 01. 2026.

Dnevni horoskop, Bik, 15. 01. 2026.
Foto:

Ljubav: Odnosi prolaze kroz fazu preispitivanja. Jasnije se uočava tko donosi mir, a tko nemir. Emocionalna sigurnost dobiva prednost. Stare priče gube važnost.

Posao: Financijska pitanja dolaze u prvi plan. Donose se odluke koje dugoročno mijenjaju pristup radu. Osjećaj vlastite vrijednosti jača. Stabilnost se gradi strpljivo.

Zdravlje: Tijelo traži sporiji ritam. Umor se povlači uz pravilno usklađivanje obaveza. Unutarnji mir pozitivno djeluje na fizičko stanje. Osjetila su pojačana.

