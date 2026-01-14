Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 14. 01. 2026.
Ljubav: Odnosi se promatraju iz nove perspektive. Ravnoteža se traži između davanja i primanja. Emocionalne odluke donose se promišljeno. Harmonija se postupno vraća.
Posao: Suradnje zahtijevaju dodatnu fleksibilnost. Donose se odluke koje utječu na buduće odnose. Diplomacija ima važnu ulogu. Stabilnost se gradi kroz kompromis.
Zdravlje: Osjetljivost na vanjske utjecaje je pojačana. Tijelo reagira na emocionalne promjene. Smiren tempo donosi ravnotežu.
