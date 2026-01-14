Dnevni horoskop, Djevica, 14. 01. 2026.

Ljubav: Emocije se analiziraju dublje nego inače. Sitnice dobivaju veće značenje. Odnosi se čiste od nepotrebnih očekivanja. Mir dolazi kroz jasnoću.

Posao: Organizacija i disciplina dolaze do izražaja. Uočavaju se detalji koji su ranije promaknuli. Rad donosi osjećaj kontrole. Napredak se gradi korak po korak.

Zdravlje: Potreba za ravnotežom između tijela i uma je naglašena. Napetost se može zadržavati u tišini. Opuštanje donosi olakšanje.