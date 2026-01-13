Dnevni horoskop, Strijelac, 13. 01. 2026.

Ljubav: Potreba za slobodom i iskrenošću je naglašena. Odnosi se promatraju iz šire perspektive. Optimističan pogled donosi olakšanje. Emocionalna otvorenost jača veze.

Posao: Planovi se šire i dobivaju novu dimenziju. Motivacija raste kroz viziju budućnosti. Poslovne ideje traže konkretnu primjenu. Entuzijazam je zarazan.

Zdravlje: Fizička energija se obnavlja kroz kretanje. Pozitivan stav jača otpornost. Potreba za promjenom okoline je izražena.