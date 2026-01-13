Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 13. 01. 2026.
Ljubav: Potraga za skladom u odnosima postaje naglašenija. Donose se odluke koje vode emocionalnoj ravnoteži. Razgovori imaju iscjeljujući učinak. Harmonija se ponovno uspostavlja.
Posao: Suradnje zahtijevaju jasne granice. Diplomatija pomaže u rješavanju napetosti. Estetski i kreativni aspekti dolaze do izražaja. Balans je ključan.
Zdravlje: Psihofizička ravnoteža se poboljšava. Osjećaj unutarnjeg mira pozitivno djeluje na tijelo. Potreba za ljepotom i ugodom jača.
