Dnevni horoskop, Vaga, 12. 01. 2026.

Ljubav: Odnosi prolaze kroz tiho usklađivanje. Osjećaj ravnoteže postupno se vraća. Neki kompromisi donose unutarnji mir.

Posao: Suradnje se preispituju. Uočava se što donosi stvarnu vrijednost. Donose se odluke koje imaju dugoročan učinak.

Zdravlje: Psihička ravnoteža postaje ključna. Potreba za ljepotom i mirom dolazi do izražaja. Male promjene čine razliku.