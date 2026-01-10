FREEMAIL
Ribe

Dnevni horoskop, Ribe, 10. i 11. 01. 2026.

Dnevni horoskop, Ribe, 10. i 11. 01. 2026.
Ljubav: Emocionalna osjetljivost je pojačana. Suptilni signali u odnosima se jasno osjećaju. Vikend donosi osjećaj povezanosti. Granice se brišu.

Posao: Intuitivni osjećaj vodi razmišljanja o poslu. Logika ustupa mjesto osjećaju. Vikend donosi inspiraciju. Kreativni potencijal se budi.

Zdravlje: Tijelo reagira na emocionalno stanje. Potreba za snom i odmorom je izražena. Regeneracija dolazi kroz tišinu. Osjetljivost se smanjuje.

Snovi i vizije: Snovi su duboki i vrlo živi. Javljaju se simboli vode i svjetla. Podsvijest komunicira kroz emocije. Vizije nose snažne poruke intuicije.

Dnevni Horoskop Ribe

