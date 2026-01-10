Dnevni horoskop, Bik, 10. i 11. 01. 2026.

Ljubav: Sigurnost postaje glavna tema odnosa. Emocionalna stabilnost se traži kroz male geste. Osjećaj pripadnosti jača bez potrebe za riječima. Mir u srcu donosi zadovoljstvo.

Posao: Razmišljanja o materijalnoj vrijednosti rada dolaze u fokus. Preispituju se dosadašnji kompromisi. Vikend otvara prostor za realne planove. Financijske teme traže jasnoću.

Zdravlje: Tijelo traži ritam koji donosi ravnotežu. Osjetljivost na umor može biti pojačana. Oporavak dolazi kroz jednostavne navike. Stabilnost se gradi polako.

Snovi i vizije: Snovi su mirni, ali simbolični. Javljaju se slike doma i sigurnosti. Podsvijest ukazuje na ono što donosi osjećaj mira. Vizije su povezane s dugoročnim planovima.