Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 10. i 11. 01. 2026.
Ljubav: Sigurnost postaje glavna tema odnosa. Emocionalna stabilnost se traži kroz male geste. Osjećaj pripadnosti jača bez potrebe za riječima. Mir u srcu donosi zadovoljstvo.
Posao: Razmišljanja o materijalnoj vrijednosti rada dolaze u fokus. Preispituju se dosadašnji kompromisi. Vikend otvara prostor za realne planove. Financijske teme traže jasnoću.
Zdravlje: Tijelo traži ritam koji donosi ravnotežu. Osjetljivost na umor može biti pojačana. Oporavak dolazi kroz jednostavne navike. Stabilnost se gradi polako.
Snovi i vizije: Snovi su mirni, ali simbolični. Javljaju se slike doma i sigurnosti. Podsvijest ukazuje na ono što donosi osjećaj mira. Vizije su povezane s dugoročnim planovima.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
PITAJ ZVIJEZDE /
Kompatibilnost horoskopskih znakova: Otkrij tko je tvoja savršena ljubavna kombinacija
OD TINDERA DO ROPSTVA /
Šokantno upozorenje hrvatskog stručnjaka o mračnoj strani online ljubavi
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 10. i 11. 01. 2026.