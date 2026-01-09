Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 09. 01. 2026.
Ljubav: Osjećate snažnu privlačnost prema nekome, ali i povučenost. Unatoč tome, trenutni trenutak može donijeti iznenađenja na polju ljubavi.
Posao: Sposobnost za brzo snalaženje u novim situacijama danas je u punom izrazu. Bit ćete u mogućnosti donijeti važne odluke.
Zdravlje: Danas se osjećate pomalo iscrpljeni, no to je samo privremeno. Osluškujte svoje tijelo i dajte mu ono što mu treba.
