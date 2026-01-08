Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 08. 01. 2026.
Ljubav: Romantične tenzije bit će prisutne. Moguće je da će se neki nesporazumi s partnerom razjasniti kroz iskren razgovor.
Posao: Prilike za napredak u karijeri bit će prisutne. Dan donosi šanse za nove profesionalne izazove.
Zdravlje: Zdravlje će biti stabilno, ali se savjetuje pažnja na prehranu i redovito kretanje.
