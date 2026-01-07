Dnevni horoskop, Jarac, 07. 01. 2026.

Ljubav: Emocije se pokazuju djelima, ne riječima. Odnosi se grade kroz odgovornost. Stabilnost jača osjećaj povezanosti.

Posao: Fokus je na strukturi. Donose se ozbiljne odluke. Dan pogoduje planiranju. Kontrola nad situacijom je snažna.

Zdravlje: Umor je prisutan, ali podnošljiv. Tijelo traži kvalitetan odmor. Ritam se postupno stabilizira.