Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 07. 01. 2026.
Ljubav: Emocije su dublje nego što se pokazuje. Postoji potreba za razumijevanjem. Odnosi se promatraju kroz osjećaj sigurnosti. Bliskost dobiva novo značenje.
Posao: Rad u pozadini donosi rezultate. Intuicija pomaže u procjenama. Nešto se rješava nenametljivo. Stabilnost se gradi tiho.
Zdravlje: Osjetljivost je naglašena. Tijelo reagira na emocionalna stanja. Mirno okruženje donosi oporavak.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
ZA IT ZNALCE /
[KVIZ] Jeste li stručnjak za dijelove računala?
DREVNA TRADICIJA /
Kako čestitati pravoslavni Božić? Jedan od najljepših običaja simbolizira mudrace
BREE VAN DE KAMP /
Iza crvenih uvojaka i porculanskog tena: Teške životne bitke i kontroverze zvijezde 'Kućanica
ZAGREB POJAČAVA KAPACITETE /
Beskućnici spas nalaze u prihvatilištima: 'Smrznu se na ulici, nisu ni svjesni opasnosti'
'TI SE LJUDI NE SNALAZE' /
Zagreb osigurao dodatan smještaj beskućnicima tijekom zime: 'Nema potrebe da provede noć na hladnom'
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 07. 01. 2026.