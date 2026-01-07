Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 07. 01. 2026.
Ljubav: Razgovori otvaraju nova pitanja. Emocije se miješaju s racionalnim mislima. Nešto se doživljava drugačije nego ranije. Neizvjesnost potiče razmišljanje.
Posao: Informacije dolaze iz više smjerova. Potrebno je brzo snalaženje. Prioriteti se preslaguju. Mentalna agilnost donosi prednost.
Zdravlje: Umor je više mentalan nego fizički. Tijelo traži predah od podražaja. Tišina donosi ravnotežu.
