Dnevni horoskop, Ribe, 06. 01. 2026.

Ljubav: Emocije su duboke i mirne. Prisutan je osjećaj unutarnje povezanosti. Odnosi se doživljavaju intuitivno. Tišina donosi razumijevanje.

Posao: Kreativni proces se odvija u pozadini. Ne forsiraju se rezultati. Razmišljanja su usmjerena prema smislu. Strpljenje donosi jasnoću.

Zdravlje: Psihička osjetljivost je izražena. Povlačenje donosi oporavak. Tijelo reagira na unutarnji mir.