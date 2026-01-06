Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 06. 01. 2026.
Ljubav: Emocije su duboke i mirne. Prisutan je osjećaj unutarnje povezanosti. Odnosi se doživljavaju intuitivno. Tišina donosi razumijevanje.
Posao: Kreativni proces se odvija u pozadini. Ne forsiraju se rezultati. Razmišljanja su usmjerena prema smislu. Strpljenje donosi jasnoću.
Zdravlje: Psihička osjetljivost je izražena. Povlačenje donosi oporavak. Tijelo reagira na unutarnji mir.
