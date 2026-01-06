Dnevni horoskop, Bik, 06. 01. 2026.

Ljubav: Potreba za sigurnošću je naglašena. Emocije se doživljavaju stabilno. Odnosi se promatraju bez potrebe za promjenama. Povjerenje jača.

Posao: Razmišlja se o financijama i osobnim vrijednostima. Ne donose se nagle odluke. Sve ostaje u fazi promišljanja. Stabilnost je prioritet.

Zdravlje: Tijelo reagira dobro na sporiji ritam. Osjeća se potreba za duljim odmorom. Ravnoteža se postupno vraća.