Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 06. 01. 2026.
Ljubav: Potreba za sigurnošću je naglašena. Emocije se doživljavaju stabilno. Odnosi se promatraju bez potrebe za promjenama. Povjerenje jača.
Posao: Razmišlja se o financijama i osobnim vrijednostima. Ne donose se nagle odluke. Sve ostaje u fazi promišljanja. Stabilnost je prioritet.
Zdravlje: Tijelo reagira dobro na sporiji ritam. Osjeća se potreba za duljim odmorom. Ravnoteža se postupno vraća.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
KATASTROFA /
Gvardiol i Kovačić upitni za SP: Dalić komentirao lošu situaciju pet mjeseci prije prvenstva
MIRJANA RAKIĆ ZA RTL DIREKT /
Analiza: Je li kaubojska otmica diktatora opravdana i kako će Amerika upravljati Venezuelom?
VRAĆA SE /
Barcelona dovela veliko zimsko pojačanje: Odrekao se pola plaće i ostaje do kraja sezone
'IZNENADILO ME JE' /
Hoće li Trump anektirati Grenland kao Rusi Krim? Mirjana Rakić: 'Mogao bi ići mekšim putem'
RTG UTORKA /
Od novih tableta za mršavljenje do hejtera Brigitte Macron: Ovo je Direktov pregled dana
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 06. 01. 2026.