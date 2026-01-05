Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 05. 01. 2026.
Ljubav: Postoji potreba za slobodom i prostorom. Emocije se doživljavaju ležerno. Odnosi se ne žele opterećivati. Optimističan ton prevladava.
Posao: Ponedjeljak donosi nove ideje. Razmišlja se o promjenama i razvoju. Stari okviri postaju tijesni. Vizija se širi.
Zdravlje: Energija je promjenjiva. Tijelo traži kretanje. Aktivnost donosi olakšanje. Nemir se smanjuje.
