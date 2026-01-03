Dnevni horoskop, Vodenjak, 03. i 04. 01. 2026.

Vodenjak /
Ljubav: Emocije su nepredvidive. Postoji potreba za prostorom. Odnosi se promatraju racionalno. Distanca donosi jasnoću.
Posao: Nove ideje javljaju se iznenada. Razmišljanja su usmjerena prema budućnosti. Vikend donosi kreativne uvide. Planovi su još u nastajanju.
Zdravlje: Mentalna napetost je prisutna. Potrebno je rasterećenje misli. Tijelo reagira na stres. Mir donosi ravnotežu.
Snovi i vizija: Snovi donose neočekivane slike. Vizija budućnosti se mijenja. Stari obrasci se ruše. Nova ideja traži prostor.
