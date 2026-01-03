Dnevni horoskop, Rak, 03. i 04. 01. 2026.

Ljubav: Emocije su duboke i intenzivne. Prisutan je osjećaj nostalgije. Prošle situacije traže zatvaranje. Vikend donosi potrebu za bliskošću.

Posao: Razmišlja se o promjeni smjera. Sigurnost je važna, ali se osjeća unutarnji nemir. Intuicija ima ključnu ulogu. Odluke se još ne donose.

Zdravlje: Osjetljivost organizma je pojačana. Emocije se odražavaju na tijelo. Potreban je mir. Smirenost donosi olakšanje.

Snovi i vizije: Snovi su emocionalno snažni. Pojavljuju se slike prošlosti. Vizija budućnosti povezana je s osjećajem doma. Unutarnja sigurnost traži pažnju.