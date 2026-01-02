Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 02. 01. 2026.
Ljubav: Pažnja je usmjerena na vlastite potrebe. Postoji želja za priznanjem i potvrdom. Odnosi se promatraju kroz prizmu ponosa. Emocije traže prostor.
Posao: Ambicije su prisutne, ali još ne i konkretni potezi. Razmišlja se o osobnom napretku. Nešto se planira u tišini. Vrijeme pripreme je važno.
Zdravlje: Energija oscilira. Moguća je napetost. Potrebno je pronaći ravnotežu. Opuštanje donosi snagu.
