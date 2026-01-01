Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 01. 01. 2026.
Ljubav: Pažnja je usmjerena na vlastite potrebe. Emocionalna očekivanja su visoka. Postoji želja za priznanjem. Odnosi se promatraju kroz prizmu ponosa.
Posao: Nova godina donosi ambicije. Razmišljanja o statusu i uspjehu su naglašena. Nešto se planira u tišini. Priprema prethodi akciji.
Zdravlje: Energija oscilira. Tijelo traži ravnotežu između aktivnosti i odmora. Napetost se može nakupljati. Potrebno je rasterećenje.
