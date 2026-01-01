FREEMAIL
Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 01. 01. 2026.

Ljubav: Pažnja je usmjerena na vlastite potrebe. Emocionalna očekivanja su visoka. Postoji želja za priznanjem. Odnosi se promatraju kroz prizmu ponosa. 

Posao: Nova godina donosi ambicije. Razmišljanja o statusu i uspjehu su naglašena. Nešto se planira u tišini. Priprema prethodi akciji. 

Zdravlje: Energija oscilira. Tijelo traži ravnotežu između aktivnosti i odmora. Napetost se može nakupljati. Potrebno je rasterećenje. 

Horoskop
