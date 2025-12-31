Dnevni horoskop, Vodenjak, 31. 12. 2025.

Ljubav Ono što vam je izgledalo kao nemoguća ljubavna misija, upravo postaje stvarnost. Zvijezde vas paze i maze. Spremni ste za novu ljubav.

Posao Izgledan je važan poslovni preobražaj, koji se može dogoditi i bez vašeg velikog truda. Bolje koordinirajte aktivnosti s vašim suradnicima.

Zdravlje Rijetko vas zadesi bol u leđima, ali i to se ponekad dogodi. Ako previše ležite i tjelesno ste slabo aktivni, zdravstveni problemi su neizbježni.

