Lav

Dnevni horoskop, Lav, 31. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 31. 12. 2025.
Ljubav Teško prihvaćate tuđe savjete. Slušate samo sebe, a i to ne radite potpuno do kraja. Sada vas sustižu samo važne stvari. Djelujte pozitivno.    

Posao Imate kreativne ideje, ali loše stojite s konkretnom realizacijom. Teško vam je pokrenuti sebe, ali kada jednom krenete ne zaustavljate se lako.  

Zdravlje Slabo se borite sa svakodnevnim brigama i problemima. Bijeg od teškoća čini vam se najlakšim rješenjem, i upravo u tome najviše griješite.        

Horoskop
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 31. 12. 2025.