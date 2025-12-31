Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 31. 12. 2025.
Ljubav Teško prihvaćate tuđe savjete. Slušate samo sebe, a i to ne radite potpuno do kraja. Sada vas sustižu samo važne stvari. Djelujte pozitivno.
Posao Imate kreativne ideje, ali loše stojite s konkretnom realizacijom. Teško vam je pokrenuti sebe, ali kada jednom krenete ne zaustavljate se lako.
Zdravlje Slabo se borite sa svakodnevnim brigama i problemima. Bijeg od teškoća čini vam se najlakšim rješenjem, i upravo u tome najviše griješite.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
DRAGULJ SLASTIČARSTVA /
Breskvice kao iz bakine kuhinje: Imamo recept za ovo gastronomsko umjetničko djelo
UŽAS U PERUU /
Frontalni sudar vlakova: Strojovođa mrtav, 40 ozlijeđenih i stotine zaglavljenih
PRIJE DVIJE GODINE /
Na terenu zvijer, a u štiklama prava ljepotica: Ovako je Sandra Perković izgledala na vjenčanju
HLADNI VAL /
Ogromni jutarnji minusi, dio Hrvatske probudio se na -14: DHMZ objavio kartu
URBANI PAR /
Mirela Holy i Siniša Bužan prošetali centrom Zagreba u savršenom monokromatskom spoju
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 31. 12. 2025.