Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 30. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 30. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Izgubili ste nadu da će se on ili ona promijeniti. Sve je postalo predvidljivo. Zajedno ste iz navike. Nije sve tako sivo, iako mislite da jest.  

Posao Žudite za promjenom radnog mjesta, ali ne znate kojim putem krenuti. Za koji dan sve će vam postati jasnije. Zadržite konstruktivan film u glavi.    

Zdravlje Alergični ste na svašta, a najviše na određene osobe iz vašeg radnog okružja. Ako odustanete od lošeg raspoloženja, svima će biti bolje.     

Horoskop
