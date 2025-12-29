FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 29. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 29. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Nije vam jasno koji biste pravac akcije trebali izabrati. Dopustite da  vam se ljubav dogodi na spontan i prirodan način. Sve u svoje vrijeme.      

Posao Niste presretni zbog ubrzanog radnog ritma, ali nemate previše izbora i utjecaja, i morate odrađivati obveze u strogo zadanim rokovima.      

Zdravlje Sve teže se snalazite u zbrci i metežu svakodnevice, i rado biste se izolirali od svijeta. Depresija vam kuca na vrata, jer ste pasivni i tjeskobni.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 29. 12. 2025.