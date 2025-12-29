Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 29. 12. 2025.
Ljubav Nije vam jasno koji biste pravac akcije trebali izabrati. Dopustite da vam se ljubav dogodi na spontan i prirodan način. Sve u svoje vrijeme.
Posao Niste presretni zbog ubrzanog radnog ritma, ali nemate previše izbora i utjecaja, i morate odrađivati obveze u strogo zadanim rokovima.
Zdravlje Sve teže se snalazite u zbrci i metežu svakodnevice, i rado biste se izolirali od svijeta. Depresija vam kuca na vrata, jer ste pasivni i tjeskobni.
