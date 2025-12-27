FREEMAIL
Ribe

Dnevni horoskop, Ribe, 27. i 28. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 27. i 28. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Krasno se slažete i nadopunjavate s partnerom ili s partnericom. Ribe zrelije dobi proživljavaju novu mladost. Iznova ste postali dobri i plemeniti.   

Posao Niste zadovoljni postojećim financijskim stanjem. Želite imati puno više novaca nego što ih imate. Spremni ste za stvaralačku hiperprodukciju.   

Zdravlje Suzdržavanje vam nije jača strana. Želite uživati u svemu što vam život pruža. Teško ćete odoljeti vašim hranidbeno uživalačkim instinktima.    

Snovi i vizije Izbjegavajte od sada sve loše navike. Ne oklijevajte i ne odgađajte to. Odgađanje i oklijevanje ne donose nimalo radosti.   

Dnevni Horoskop Ribe

