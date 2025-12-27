FREEMAIL
Dnevni horoskop, Lav, 27. i 28. 12. 2025.
Ljubav Ne slušate nikoga osim sebe, a i sami sa sobom često ste posvađani. Ne ulazite u velike rasprave o vjernosti i nevjeri, jer ćete se loše provesti.  

Posao Sanjate dobitnu loto kombinaciju. Postali ste strogo profesionalni u klađenju i igrama na sreću. Kod vas se puno previše toga vrti oko kocke! 

Zdravlje Prate vas sretne zvijezde, a najbolje tek slijedi. Višak energije trošite u neke vaše egzibicionističke igre i zabave. Totalno vas je obuzeo adrenalin. 

Snovi i vizije Što mislite, zašto su vaši odnosi toliko nestabilni? Zato što se temelje na seksualnosti i strasti, a seksualna požuda stalno teži za novim.  

