Dnevni horoskop, Blizanci, 27. i 28. 12. 2025.

Ljubav Vaša euforija i dalje traje. Palite vatru strasti gdjegod se pojavite. U glavnoj ste ljubavnoj ulozi, i to savršeno odgovara vašem zavodničkom egu.

Posao Poslovna i financijska kriza još vas nije pošteno dotakla, ali bi mogla i to uskoro. Vaši su troškovi sve veći. Zaustavite potrošačku megalomaniju!

Zdravlje Žestoke ste naravi, i brzo i lako pregorite od uzbuđenja. Puno previše precjenjujete vlastitu snagu. Izbjegavajte pretjerane fizičke napore.

Snovi i vizije Vaše je nestrpljenje glavni razlog za vaše brige i probleme. A iz čega nastaje vaša nestrpljivost? Iz nedostatka vjere i povjerenja! Tako se krug zatvara.

