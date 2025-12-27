FREEMAIL
Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 27. i 28. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 27. i 28. 12. 2025.
Ljubav Vaša euforija i dalje traje. Palite vatru strasti gdjegod se pojavite. U glavnoj ste ljubavnoj ulozi, i to savršeno odgovara vašem zavodničkom egu.   

Posao Poslovna i financijska kriza još vas nije pošteno dotakla, ali bi mogla i to uskoro. Vaši su troškovi sve veći. Zaustavite potrošačku megalomaniju!  

Zdravlje Žestoke ste naravi, i brzo i lako pregorite od uzbuđenja. Puno previše precjenjujete vlastitu snagu. Izbjegavajte pretjerane fizičke napore.  

Snovi i vizije Vaše je nestrpljenje glavni razlog za vaše brige i probleme. A iz čega nastaje vaša nestrpljivost? Iz nedostatka vjere i povjerenja! Tako se krug zatvara.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

