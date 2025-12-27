FREEMAIL
Bik

Dnevni horoskop, Bik, 27. i 28. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 27. i 28. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Zaljubljeni ste u njega ili u nju, ali u cijeloj toj priči smetnje stvara vaša iskonska posesivnost. I vaša napuhana bahatost nije vam potrebna.    

Posao Imate otvoren put pred sobom. Na vidiku je vaš poslovni i financijski uspjeh. Nisu vam potrebni novi gramzljivi suradnici. Djelujte samostalno.  

Zdravlje U dobrom ste zdravstvenom stanju. Ništa vas ne boli, i to je ono najvažnije. I vi s kroničnim tegobama osjećate se bolje nego proteklih dana.     

Snovi i vizije Živite jednostavnim životom. Radujte se malim stvarima. Imajte uvijek otvorene oči i široko otvorene uši za ljepotu prirode. Njegujte ljubav prema svojim bližnjima.  

Dnevni Horoskop Bik

