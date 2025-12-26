FREEMAIL
Dnevni horoskop, Bik, 26. 12. 2025.

Ljubav Važniji vam je novac od emocija. Kada vam dobro ide u životu, postajete bahati i arogantni. Imajte granicu u svemu. Ne pravite se važni.   

Posao Na red dolaze jako važna imovinska pitanja. Ako ste nekome nešto dužni, potrudite se to što prije vratiti. Ne možete ići sputani u budućnost.  

Zdravlje Sigurni ste u sebe, sve vam ide od ruke, i zdravlje vas dobro služi. Utjecaj tranzitnog Plutona glavni je pokretač vašeg energetskog procvata.     

