Vaga

Dnevni horoskop, Vaga, 25. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 25. 12. 2025.


Ljubav U vašoj je glavi došlo do preokreta. Potpuno ste se razvedrili, i ne živite u prošlosti. Novi ljudi, nove emocije, novi ljubavni život, i sve je za pet.   

Posao Do izražaja dolaze vaši originalni talenti. Ono što ste tjednima unatrag vrijedno usavršavali, uskoro ćete početi pretvarati u konkretna djela.   

Zdravlje Nemate zdravstvenih briga i problema. Razmišljate i djelujete preventivno. Ono što vas je u prošlosti boljelo, više vas ne uznemirava.    

