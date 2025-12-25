Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 25. 12. 2025.
Ljubav U vašoj je glavi došlo do preokreta. Potpuno ste se razvedrili, i ne živite u prošlosti. Novi ljudi, nove emocije, novi ljubavni život, i sve je za pet.
Posao Do izražaja dolaze vaši originalni talenti. Ono što ste tjednima unatrag vrijedno usavršavali, uskoro ćete početi pretvarati u konkretna djela.
Zdravlje Nemate zdravstvenih briga i problema. Razmišljate i djelujete preventivno. Ono što vas je u prošlosti boljelo, više vas ne uznemirava.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
BOŽIĆNA DETONACIJA /
'Nije bilo ništa posebno': Šokantno prevario trudnu suprugu s dvije prostitutke: 'Dogodi se, kreni dalje'
KAKVA FACA /
Legendarni trener otkrio što je napravio s Peleovim dresom
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 25. 12. 2025.