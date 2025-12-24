FREEMAIL
Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 24. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 24. 12. 2025.
Ljubav Vaše sretne zvijezde sve jače sjaje. Ako je vaš emocionalni status neriješen i/ili zamršen, sve će se uskoro početi rasplitati samo od sebe.   

Posao Svi vas traže i trebaju. Imate previše posla, ali novac još ne stiže na vaš račun. Vaša vrijedna produkcija pokazati će se visoko profitabilnom.   

Zdravlje Zračite pozitivnim zrakama. Uživate u životu kao takvom. Vaši zdravstveni problemi više nisu aktualni.  Možda vas grlo (malo) zaboli.  

Dnevni Horoskop škorpion

Horoskop
