Dnevni horoskop, Škorpion, 24. 12. 2025.
Ljubav Vaše sretne zvijezde sve jače sjaje. Ako je vaš emocionalni status neriješen i/ili zamršen, sve će se uskoro početi rasplitati samo od sebe.
Posao Svi vas traže i trebaju. Imate previše posla, ali novac još ne stiže na vaš račun. Vaša vrijedna produkcija pokazati će se visoko profitabilnom.
Zdravlje Zračite pozitivnim zrakama. Uživate u životu kao takvom. Vaši zdravstveni problemi više nisu aktualni. Možda vas grlo (malo) zaboli.
